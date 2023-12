¿Quién es Dj Lizz? La artista del neoperreo que explicó por qué jóvenes quieren ser “flaites”

Dj Lizz es una destacada productora chilena que abrió un potente debate a nivel político y social tras realizar un crudo diagnóstico sobre la realidad de los jóvenes en Chile.

En una entrevista con el medio Tercera Dosis, dedicado a la difusión de estudios sociales, la artista hizo un recorrido por su infancia, marcada por la precariedad y el esfuerzo por superarse a sí misma.

“Miro las cosas que he comprado y me lleno de orgullo; y cuando las uso me siento feliz porque me recuerdan que me saqué la con… para llegar hasta acá”, sostuvo.

Asimismo, realizó una dura reflexión sobre las actuales generaciones y las estigmatización del género urbano: “Lo que los gobiernos no entienden es que si mañana fueran a la calle y mataran a todos los que venden droga y quemaran todo, saldrían otros a hacer lo mismo una y otra vez, porque no se está resolviendo la causa de nuestro problema, que es la necesidad desbordante de plata, de trabajo y oportunidades”.

“Esta música describe una sociedad donde las aventuras colectivas agonizan, donde lo ilegal ha echado profundas raíces y donde ser flaite/puta se ha transformado en una identidad valorada por grupos juveniles”, fueron parte de sus palabras.

¿Quién es DJ Lizz?

LIZZ es el seudónimo de Elisa Espinoza, DJ, productora y cantante oriunda de Hualpén, en la Región del Biobío. “Tuve la típica infancia chilena con pobreza, violencia intrafamiliar y depresión. Lo normal, lo de siempre”, dijo en la citada entrevista.

Su nombre viene hace un tiempo dando vueltas en el circuito musical, partiendo en fiestas underground hasta llegar a grandes festivales como Creamfields Chile, Coachella (Estados Unidos) y Primavera Sound (España).

Junto a la cantante iquiqueña Tomasa del Real, fundó el estilo musical denominado como Neoperreo, el cual ella misma define como “un Reggaeton deconstruido”.

Dentro de sus mayores hitos se encuentra que su canción Chacal, perteneciente a su EP “Imperio, Vol.1” (2016), fue incluida en la banda sonora de la serie Élite de Netflix.

Además, este año protagonizó una portada para la revista Playboy México, que incluyó una sensual sesión de fotos inspirada en la mismísima Marlen Olivari.

Cabe mencionar que antes de comenzar su carrera musical se ganó una beca para estudiar literatura en Inglaterra. De regreso al país, estudió Historia del Arte en la Universidad de Chile.

Una reflexión que abrió el debate

Los dichos de DJ Lizz han trascendido en la opinión pública, tanto así que figuras como la periodista Alejandra Matus la han calificado como “más lúcida que la Cadem y el Cep”.

“DJ Lizz describe la sociedad chilena actual y explica por qué tantos niños quieren ser flaites, y las niñas, puta”, agregó Matus en su cuenta de X.

Asimismo, el escritor Oscar Contardo dedicó una columna a las palabras de la productora en La Tercera, titulada “La izquierda no sabe perrear”.

“DJ Lizz ahora es exitosa en lo que hace, gracias a que aprendió las lecciones del sistema: sacándole provecho a su aspecto físico para hacer dinero y ocupando la tecnología para darse a conocer”, indicó Contardo.

El columnista añadió que “las condiciones de vida que ella vivió como adolescente, sin embargo, no han cambiado, sino que se han profundizado en todo el país; un borde del sistema que cada vez se ensancha más, como un cuerpo extraño que crece y exige espacio”.

