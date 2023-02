Pasó por Rombai, estuvo en la Quinta Vergara y su novio es Duki: Quién es Emilia, la nueva artista para Viña 2023

Tras la baja a último momento del grupo mexicano Maná, durante este jueves se confirmaron a los tres últimos artistas que estarán presentes en la versión número 62 del Festival de Viña.

Se trata de la popular argentina y ex chica Disney, Tini Stoessel; su compatriota Emilia y el rapero español Rels B, quienes completan una parilla totalmente juvenil y enfocada, principalmente, en el género urbano, algo que generó polémica.

Y es justamente Emilia quien es una de las representante de este estilo musical muy popular el último tiempo.

Su paso por Rombai y el Festival de Viña

María Emilia Mernes, conocida artísticamente como Emilia, tiene 26 años, fue criada en Nogoyá, Entre Ríos, Argentina, y actualmente se dedica a cantar una mezcla entre pop y reguetón.

Saltó a la fama en 2016, cuando ingresó a la banda uruguaya de cumbia-pop Rombai, recordados por múltiples éxitos en ese momento, como Cuando se pone a bailar y liderada por Fer Vásquez, quien era su novio en ese momento.

En 2017, Emilia se presentó junto a su banda por primera vez en el Festival de Viña, cuando también tocó Maramá, otra de las agrupaciones del momento. En ese entonces, lucía una cabellera completamente rubia.

Terminó su relación y en 2018, dejó de formar parte de la agrupación para comenzar con su carrera como solista.

Así, en 2019 lanzó sus primeros sencillos, Recalientay Esa no soy yo junto a Darrell. Posteriormente, colaboró en la canción Boomshakalaka, con Sebastián Yatra y Camilo, entre otros.

Recientemente, lanzó En la intimidad, con Callejero Fino y Big One.

Su actual relación con Duki

En diciembre de 2021, Emilia y Duki confirmaron su relación con una fotografía en sus redes sociales, pero todo había comenzado hace tiempo.

Se conocieron en la grabación de Como si no importara, canción que fue su primera colaboración y en cuyo video dejaron a entrever la química entre ambos. En ese entonces, el trapero había terminado recién su relación con la actriz argentina Brenda Asnicar.

Luego, volvieron a sacar un nuevo tema llamado Esto recién empieza.

“A mí me venía gustando el chico (Duki) y yo veía que a él un poco también le gustaba (…) Fue mucho antes de Como si no importara… ¡Bueno, pará! No tanto porque él antes estaba de novio…”, reveló en una entrevista pasada.

“Nos conocimos en el evento de Además de mí y pasaron como dos meses, fuimos re amigos…¡Estoy contando un montón!”, recordó.

Emilia se presentará el lunes 20 de febrero y será la encargada de cerrar la primera noche del certamen.