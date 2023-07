Apodada como “La Pincoya”: Quién es Jennifer Galvarini, la jugadora que saca ronchas en Gran Hermano

Jennifer Galvarini, también conocida como “La Pincoya Sin Glamour”, se ha convertido en una de las jugadoras más polémicas en Gran Hermano Chile. Sus opiniones sin filtro han sacado ronchas al interior de la casa-estudio.

“Soy confrontacional y no saco nada con hacerme la loca, yo sé que estaré en placa (de nominación) desde el día uno (…) Estoy preparada, pero contenta a la vez”, dijo la participante, quien ha sido nominada en dos ocasiones para abandonar el reality show.

En esa misma instancia, reconoció a Diana Bolocco que “me voy a sorprender el día que no esté en placa. Voy a seguir siendo igual, igual reconozco que de repente digo cosas, pero prefiero ser eso que no aclararlo en el mismo momento”.

Su particular forma de ser llevó a que Skarleth Labra la encarara por sus constantes menciones a Pailita, ex pareja de la jugadora de 18 años. Además, en otro capítulo hizo llorar a Alessia Traverso tras decirle que no cree en “su carita angelical”.

Pese a lo anterior, Galvarini ha generado opiniones divididas en redes sociales. Por un lado se encuentran quienes repudian sus actitudes, mientras que otros usuarios la consideran un personaje interesante para el reality de Chilevisión.

¿Quién es Jennifer Galvarini?

Desde que pisó la casa de Gran Hermano Chile, Jennifer Galvarini dejó en claro su tierra natal: la Isla Grande de Chiloé, específicamente de la comuna de Ancud, en la Región de Los Lagos.

La polémica participante tiene 48 años, es casada y tiene un hijo de 11 años, quien ha realizado algunas apariciones en el estudio del programa. Además es hija de un pescador artesanal y dueña de casa.

Su infancia y juventud estuvo marcada por la precariedad, pero que ella, con esfuerzo logró revertir. Estudió técnico en Enfermería y se ha dedicado a ayudar a la gente de su entorno.

“Tuve que trabajar para estudiar, en miles de hue… Sirviendo platos, haciendo camas, pasando miles de cosas. Trabajé de pesquera de muy cabrita, me acuerdo de mis manos inflamadas para que me pudiera comprar un par de zapatos“, recordó en un diálogo con sus compañeros.

En tiempos de pandemia, gracias a una amiga, conoció el mundo de las redes sociales y dio rienda suelta a su humor, compartiendo historias cotidianas, con chispa y picardía, convirtiéndose en “La Pincoya Sin Glamour”. Actualmente tiene más de 155 mil seguidores y acumula más de 2 millones de “me gusta” en TikTok.

Para entrar al reality preparó a su esposo no contestándole los mensajes ni llamados, para que solucionara sin su ayuda los problemas cotidianos.