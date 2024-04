Quién es John Bowe, ex pareja de Mane Swett con quien enfrenta batalla legal por su hijo

Mane Swett se encuentra en Estados Unidos enfrentando una batalla legal contra John Bowe, su ex pareja y padre de su hijo, a quien no ha podido ver hace más de un año.

La actriz está en medio de un juicio para recuperar al menor, quien viajó a Estados Unidos a finales de 2022 y debía regresar en febrero del 2023.

Ahora la intérprete está solicitando el retorno del pequeño de 11 años, en virtud del Convenio de la Haya de 1980, debido a una retención ilícita por parte del padre.

¿Quién es John Bowe?

John Bowe es un conocido escritor, autor y consultor de oratoria estadounidense de 60 años. Cuenta con destacadas colaboraciones en prestigiosos medios internacionales como The New Yorker, The New York Times Magazine, CNBC y GQ, entre otros.

En la actualidad está radicado en New York donde se dedica a dar charlas y asesorar comunicacionalmente a personas y equipos laborales con su propio método de trabajo.

“Mi enfoque no tiene nada que ver con enseñarte a sentirte más seguro o menos ansioso. Comienza por comprender cómo te escuchan los demás. Utilizando técnicas comprobadas inventadas por los más grandes pensadores y comunicadores de la historia, mi método hará que usted (o su equipo) se comunique de manera más efectiva en tan solo unas horas“, detalla en su sitio web.

La historia con Mane Swett

Mane Swett y John Bowe se conocieron en 2010, cuando la actriz hizo un viaje en medio de las Fiestas Patrias a Río de Janeiro, Brasil, donde coincidió con el escritor.

En ese entonces iniciaron un romance que mantuvieron en secreto y a larga distancia, pues desde entonces él vivía en New York. En 2011 salió a la luz el embarazo de la actriz de su primer hijo, quien nació en Minneapolis, Estados Unidos.

Finalmente, la relación amorosa no prosperó y la pareja tomó caminos separados en 2013, manteniendo un acuerdo de visita por el menor.

