Funaron a Cristián de la Fuente: Quién es Karyme Lozano y de qué lo acusó

La actriz Karyme Lozano hizo noticia en Chile durante las últimas horas, tras revelar que analiza tomar acciones legales contra Cristián de la Fuente por presunto “bullying” y “ataques”.

En una entrevista con la revista People, la mexicana apuntó al actor chileno por presuntamente haber realizado dichos actos durante la grabación de la telenovela Quiero Amarte (2013).

¿Quién es Karyme Lozano?

Karyme Lozano es una actriz de 45 años nacida en Ciudad de México. Es conocida por su participación en varias teleseries en su país natal desde 1994, muchas de ellas en roles protagónicos.

En uno de sus primeros roles estelares protagonizó Tres mujeres, lo que le valió obtener el premio Mejor actriz joven en los Premios TVyNovelas del año 2000.

En lo que respecta a la relación profesional con Cristián de la Fuente, ambos coincidieron en dos producciones: Soñar no cuesta nada (2005) y la ya mencionada Quiero amarte (2013).

El detalle de la denuncia de Lozano

La acusación a de la Fuente no quedó solo en el “bullying” y los “ataques”, sino que además abarcaría un rumor que el actor habría dicho sobre ella, al asegurar que no besaba en las producciones por motivos religiosos.

“Esa fue una mentira de esa persona (de la Fuente) para desacreditarme profesionalmente. Soy una profesional, los besos son actuados. Nunca, jamás, he dicho no voy a besar por mi religión. Si me fijo más en el contenido”, detalló.

Aún con su relato, la actriz hace hincapié en estudiar el caso “con un abogado” antes de presentar acciones judiciales. “Una falla y ya te tumbaron el caso. Por eso es importante las herramientas y el conocimiento”, explicó.

