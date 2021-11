La noche de este martes se emitió un nuevo capítulo de ¿Quién es la Máscara?, jornada que reveló una nueva identidad, y también dejó a un personaje fuera de competencia.

Esta vez, los personajes que aún quedan en competencia tuvieron que enfrentarse en duelos: Cigüeña vs Muñeca, Avispa vs Flor y Rata vs Sapo.

Tras las respectivas presentaciones, Muñeca y Avispa pasaron a zona de riesgo, por lo que tuvieron que enfrentarse una última vez y cautivar a los investigadores, que en esta oportunidad fueron Cristián Riquelme, Macarena Pizarro, Millaray Viera y Cristián Sánchez.

La nueva revelación

Luego del último duelo, los investigadores escogieron a Avispa como la nueva eliminada de ¿Quién es la Máscara?

Si bien en una primera instancia Cristián Riquelme dijo que era Emilia Daiber, Macarena Pizarro creyó que era Pamela Díaz, Millaray Viera también votó por Emilia Daiber y Cristian Sánchez por Juana Ringeling, en la instancia final los cuatro se alinearon y votaron por la conductora de El Discípulo del Chef.