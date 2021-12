La nueva revelación de ¿Quién es la Máscara? volvió a impactar a los seguidores del programa en redes sociales. Y es que el famoso humorista que se encontraba detrás de Cangrejo dejó varias reacciones.

En esta jornada se presentaron todos los personajes que quedaban en competencia: Bola Disco, Unicornio, Boca, Puma, Panda, Tiburón y Cangrejo.

Sin embargo, pasaron a zona de riesgo Tiburón y Cangrejo, siendo este último el escogido por los investigadores para abandonar el espacio televisivo.

Lee también: “No lo podía creer”: Tomás González recordó en La Divina Comida el apoyo que recibió de Leonardo Farkas

Durante las respectivas presentaciones, los usuarios en Twitter, como ya es costumbre, dejaron sus apuestas sobre quiénes podrían ser los famosos que se esconden detrás de los corpóreos, situación que dejó varias teorías, como por ejemplo, que Unicornio podría ser la conductora Eva Gómez.

Por otro lado, la identidad de Cangrejo, que se reveló al final del capítulo, solo fue adivinada por algunos usuarios, además de dos investigadoras -Macarena Pizarro y Millaray Viera-, quienes acertaron al decir que el humorista Gigi Martin estaba detrás del personaje.

Me ha costado un montón descifrar al cangrejo #LaMascaraCHV

Ahora escuchando a Boca cantar no me suena a Katherine Orellana. Ya no se quien es#LaMascaraCHV pic.twitter.com/fLd2epzmya

— Paolita🌳😷 🐶🐾👽🍊 (@paolitavm) December 13, 2021