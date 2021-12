Este lunes, un nuevo personaje abandonó ¿Quién es la Máscara?: Unicornio.

Luego de las presentaciones de Bola Disco, Boca, Puma, Tiburón, Panda y Unicornio, la corpóreo fue escogida por los investigadores para revelar su identidad, dejando al descubierto a una famosa animadora.

Dicha situación, además de sorprender a Cristián Riquelme, Macarena Pizarro, Mane Swett y Cristián Sánchez, también confirmó la teoría que desde un principio comenzó a circular en las redes sociales: Unicornio era Eva Gómez.

Durante el capítulo, en tanto, los tuiteros dejaron más teorías al respecto, pero también dudas. Y es que si bien lograron acertar a la identidad de Unicornio, no pudieron descubrir la del resto de los personajes.

Sin embargo, al igual que en cada jornada, las identidades del resto de los personajes también se trataron de adivinar en las redes sociales.

Como que paso Boca y No Panda #LaMascaraCHV pic.twitter.com/Zgf1JS2Yiv

AAAAA CTM, ES QUE PARA MI TODO PUMA GRITA GERMÁN GARMENDIA, Y NO PIENSO EN NADIE MAS Y DESDE EL CAPITULO 1 LO HE PENSADO, PERO NO CREO QUE SEA AAAAAA #LaMáscaraCHV pic.twitter.com/fmiFxuBnqd

— 𝘯𝘪𝘯𝘪 ♡'𝘴 𝘵𝘸𝘪𝘤𝘦° (@baby_tiggerr) December 14, 2021