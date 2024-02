Productor de eventos y “un caballero”: ¿Quién es la nueva pareja de Trinidad Cerda?

Trinidad Cerda vive lo que parece ser un buen momento laboral y personal. Además participar en las cocinas de Top Chef Vip, la ex Gran Hermano está en una relación hace tres meses.

“Nos conocimos en un club, en una fiesta electrónica a las que no voy nunca porque no me gustan, pero una amiga quería encontrarse con un pinche, así que la acompañé”, detalló Cerda en entrevista con LUN.

El flechazo fue inmediato y ya están ad portas de celebrar su primer San Valentín: “Llevamos poco tiempo, pero ha sido todo intenso. Ya nos vemos casi todos los días y ha sido muy bonito”.

¿Quién es el nuevo amor de Trini Cerda?

La ex tripulante de cabina señaló que su nuevo pololo se llama Gonzalo (evitó dar su apellido para resguardar su privacidad) y se dedica a la producción de eventos.

Trini fue consultada sobre qué fue lo que la conquistó de él, indicando que “primero que es muy alto. Y su voz y su amabilidad. Me acompañó a comer una hamburguesa después de la fiesta y me dejó en la puerta de mi departamento. Un caballero“.

“¿Conocía su historia de transición?”, le preguntaron, a lo que ella afirmó que “conocía mi historia, pero estaba confundido. No sabía si realmente era yo la del reality“.

“La noche que supo que yo era la misma que había hecho una confesión importante ante todo Chile fue muy noble y me dijo ‘me gustas tú, lo demás no me importa’“, añadió.

Asimismo, sostuvo que “a él le impresiona el cariño de la gente en la calle. A veces se abruma porque es muy bajo perfil, pero me acompaña en todas, es muy simpático, se hace amigo de todos, hasta de mi mamá”.

Respecto a sus sentimientos en esta nueva relación, la ex jugadora señaló que “me ha costado entregarme al 100%. Después de mi última relación terminé dañada y asustada de abrir el corazón por miedo al daño, pero hemos ido paso a paso”.

