¿Quién es Milagros Zabaleta? La hija de Jorge Zabaleta que ha acaparado miradas en Viña 2024

Milagros Zabaleta, hija del actor Jorge Zabaleta, ha causado sensación en redes sociales tras acompañar a su padre como público en el Festival de Viña del Mar 2024.

La joven fue enfocada en algunas oportunidades por las cámaras de la transmisión oficial, especialmente en las rutinas de los comediantes Alison Mandel y Luis Slimming.

Si bien ya tenía un reconocimiento en internet, en los últimos días ha adquirido un mayor reconocimiento por su participación en el certamen viñamarino.

A través de TikTok, Milagros ha publicado videos tipo “Get ready with me” (prepárate conmigo) de cada una de las jornadas festivaleras.

“Ahora que mis redes explotaron un poco, la gente me empezó a seguir desde que llegué a Viña y me ha llegado un poquito de hate (odio). Antes no me llegaba (…) y soy débil igual, no pensé que me iba a molestar tanto”, dijo en una de sus últimas publicaciones.

¿Quién es Milagros Zabaleta?

Nacida el 11 de mayo de 2006, Milagros ha iniciado una “carrera” como influencer, sumando miles de seguidores en plataformas como TikTok e Instagram.

En una entrevista con LUN en 2023, la joven explicó que como su familia “es muy pública”, su padre “siempre me ha intentado proteger, de alguna manera, de todo lo que es hacerse alguien reconocido”.

“De hecho, me dio a elegir y le planteé esto, que podía trabajar con mis redes, lo hablamos en familia. Dudé por años si me metía en esto, y el año pasado puse mis perfiles públicos y me fue bien al tiro”, relató.

En esa ocasión, dijo que quiere dedicarse a las redes sociales pese a que conoce “muy bien cómo es ser un personaje público y sé que es difícil, pero me gustó esto porque me encanta trabajar con mis redes, conocer gente”.

Pero las redes sociales no son las únicas pasiones de Milagros, quien reveló al mismo medio que tocar la batería es su actividad favorita.

Con casi una década de clases, Zabaleta ha entregado en este instrumentos de percusión una puerta para mostrar su lado artístico. Aunque, no suela compartir mucho al respecto porque “sería exponerme por completo” y “siento que es mi lado más privado y seguro, aunque mucha gente me lo pide”.

La joven ha tocado para los shows de su abuelo, Antonio Zabaleta, reconocido cantante nacional e integrante del dúo Los Hermanos Zabaleta. “Tocar para él es simbólico porque yo soy más de rock, partí con canciones de Guns N’ Roses, pero ahora estoy más metal tocando Limp Bizkit y Slipknot”, confesó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Milagros iiii]; )’ (@milozabaleta)

