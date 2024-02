¿Quién es Mora? El reggaetonero romántico que abrirá este miércoles Viña 2024

Mora será el encargado de abrir la cuarta noche del Festival de Viña del Mar 2024, mismo día en que se presentarán el humorista chileno Lucho Miranda y la cantante brasileña Anitta.

El cantante, compositor y productor puertorriqueño debutará en el certamen viñamarino tras un productivo año 2023.

De hecho, en marzo de ese mismo año se presentó en el festival Lollapalooza Chile y meses después llenó el Movistar Arena con tres conciertos.

¿Quién Mora, el encargado de abrir la cuarta noche de Viña 2024?

Nacido el 18 de abril de 1996 en Bayamón (Puerto Rico), Gabriel Mora Quintero se ha convertido en uno de los fenómenos del género urbano en la última década.

A lo largo de su carrera, ha colaborado con artistas como Bad Bunny, Jhayco, Feid, Sech, Eladio Carrión, Nicki Nicole, Cazzu y Lunay, entre otros.

Desde muy pequeño, Gabriel se interesó por la música tocando instrumentos como la flauta y el piano a la corta edad de seis años. Esto se complementó con sus estudios en una escuela Montessori, que tenía un enfoque en las artes.

Luego de terminar el periodo escolar, Mora estudió Administración de Empresas en la Universidad de Puerto Rico pero dejó la carrera poco tiempo después. Luego entró al Berklee College of Music, la universidad privada de música más grande del mundo ubicada en Boston, Estados Unidos.

Sin embargo, decidió abandonar los estudios universitarios para probar suerte por cuenta propia en 2017, época en que lanzó sencillos como “Provocándome”, “Señorita” y “Pensabas (remix)“.

Su gran salto ocurrió en 2018 cuando firmó contrato con la compañía disquera Rimas Music, conocida por haber potenciado la carrera de Bad Bunny.

Luego de dicho contrato, nacieron canciones como Miento, Me Jukie, Si tú no estás (con Myke Towers), Me niego (con Big Soto) y Noche Loca (con a Bryant Myers, De la Ghetto, Noriel y Juhn)

A la fecha suma cuatro álbumes de estudio: Primer día de clases (2021), Microdosis (2022), Paraíso (2022) y Estrella (2023). También ha sido nominado a ceremonias como Premios Juventud, Premios Lo Nuestro y MTV Miaw.

Colaboraciones con artistas chilenos

Además de sus presentaciones en escenarios como Movistar Arena y Lollapalooza, Mora mantiene un estrecho vínculo con Chile a través de exitosas colaboraciones.

El primer artista chileno con que colaboró fue Pablo Chill-E, a quien invitó para el single “Perdóname” (2019).

Tres años después, el puertorriqueño participó en “LACONE” en colaboración con el cantante nacional Polimá Westcoast y el español Quevedo. Actualmente, el videoclip de dicha canción acumula más 19 millones de visualizaciones.

Síguenos en