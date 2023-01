Tiene 23 años y es recordada por una parodia a Taylor Swift: Quién es Nadia Ferreira, la esposa de Marc Anthony

Marc Anthony volvió a encontrar el amor. Esta vez, con una joven de solo 23 años. ¿Su nombre? Nadia Ferreira, una modelo paraguaya que es recordada por una parodia a Taylor Swift en la televisión de su país.

El cuarto y exclusivo matrimonio del intérprete de 54 años, y ex de JLo, se realizó el pasado sábado 28 de enero en el Pérez Art Museum de Miami, Estados Unidos, donde dio el sí junto a la joven que representó a Paraguay en el Miss Universo.

A la celebración privada, además de familiares y amigos cercanos, acudieron diferentes celebridades, según consignó ¡Hola!, como Romeo Santos, Marco Antonio Solís, Maluma, la reconocida actriz Salma Hayek, Luis Fonsi y el ex futbolista David Beckham, quien eligió a Marco Antonio Muñiz Rivera —nombre real del músico— como el padrino de su hijo, Cruz Beckham. Si bien Victoria no asistió, lo felicitó en sus redes sociales (además de diseñar los vestidos de las damas de honor).

Pero, ¿quién es Nadia Ferreira?

Nadia Ferreira nació el 10 de mayo de 1999 en Paraguay y tuvo que superar un complicado diagnóstico de salud: tortícolis congénita, una afección que contrae los músculos del cuello, provocando que la cabeza se incline hacia un lado. A los 8 meses fue operada, de acuerdo a lo consignado en un articulo realizado por la revista anteriormente citada.

A los 11 años perdió la vista, audición y movilidad de su brazo izquierdo, y se le diagnosticó síndrome de Susac, “causado por una microangiopatía de origen incierto que afecta a las pequeñas arterias de encéfalo, retina y cóclea”, según explica el portal Neurología.com.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nadia Ferreira (@nadiatferreira)

Modelaje y una parodia a Taylor Swift en TV

Si bien desde pequeña se demostró interesada en el modelado, fue a los 13 años cuando inició su carrera.

En 2015, participó del programa Parodiando Ok, de su natal Paraguay, donde ganó aplausos y reconocimiento tras su presentación en la que imitó la canción Shake It Off, de Taylor Swift.

Ese mismo año representó a Paraguay en el concurso Miss Teen Universe (2015), quedándose con el tercer lugar de la competencia.

En 2017 fue elegida para el desfile de otoño/invierno Custo Barcelona, en la Semana de la Moda de Nueva York. Luego, caminó por reconocidas pasarelas, como en el Arab Fashion Week, en Qatar, y algunas en Milán, Santiago, París, Brasil y Uruguay.

En 2021, recibió la corona de Miss Universo Paraguay y representó a su país en el concurso, quedando como primera finalista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nadia Ferreira (@nadiatferreira)

El pasado 13 de mayo anunció su compromiso con Marc Anthony, a tres meses de oficializar la relación con el músico, y contrajeron matrimonio este 28 de enero de 2023.

Mira un video exclusivo del matrimonio: