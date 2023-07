Actriz y tripulante de cabina: Quién es Trinidad Cerda, una de las jugadoras más queridas de Gran Hermano Chile

Gran Hermano Chile se ha convertido en todo un fenómeno en redes sociales, donde miles de usuarios se han familiarizado con cada uno de los jugadores del reality show que ya lleva tres eliminados.

Este martes se vivió un impactante capítulo, donde una de las jugadores realizó una importante confesión frente a sus compañeros.

Se trata de Trinidad Cerda, quien ha tenido complejas semanas en el encierro producto de la conviviencia con algunos integrantes del programa de Chilevisión.

La joven se trasladó al confesionario para entablar una inquietud ante Gran Hermano, luego que explotara en llanto tras escuchar unas risas de sus compañeras Maite Phillips y Viviana Acevedo.

Si bien las concursantes aclararon que no se estaban riendo de ella, esta situación la llevó a que pidiera orientación para realizar una importante revelación en el programa.

¿Quién es Trinidad Cerda?

Sin duda, Trinidad (34) se ha convertido en una de las participantes más queridas del programa. Y es que su voz serena, carisma y sensibilidad ha traspasado la pantalla y ahora acumula miles de seguidores en redes sociales.

Cerda se dedicó hasta los 30 años a la actuación, lo que le permitió hacer cursos en distintos lugares del mundo y hacer obras de teatro y musicales.

Sin embargo, en el último periodo encontró una gran pasión como tripulante de cabina, una profesión que mezcla viajes y la posibilidad de relacionarse con distintas personas.

“Tengo ganas de entregar mucho amor y hacer de esta casa un hogar. En la vida he superado un montón de cosas y mi salvación ha sido el amor propio“, dijo la mujer en su presentación.

En esa misma instancia, afirmó que “entro a Gran Hermano con la ilusión de poder llegar al corazón de todos los chilenos. No tengo ninguna otra expectativa ni ambición, si puedo llegar a un corazón o ayudar a una persona, ese es mi premio”.

Durante su estadía en la casa-estudio, la tripulante de cabina ha generado un importante lazo con Mónica Ramos, participante de 77 años que se ha convertido en su mayor confidente y apoyo emocional.

Potente historia de vida

El martes 11 de julio, la actriz reunió a todos sus compañeros en el living para revelar que es una mujer trans.

“Es súper importante para mí poder contarles por qué estoy trabajando todas mis inseguridades y por qué esto me trajo a mi colegio, y por qué me acordé de los niños cuando se reían de mí. Yo nací con otro género, chiquillos“, reveló.

En ese sentido, afirmó que “he vivido toda mi vida, de alguna manera, intentando pasar lo más desapercibida posible para no causar mucho ruido o no generarme daño“.

“Es una historia que tengo que contar con orgullo y si se burlan o no de mí ahora, ya no es mi gracia (…) No lo estoy contando por ustedes o por mí, sino por todos los niños y niñas que están afuera que podrían llegar al suicidio como yo estuve a punto de hacerlo“, agregó.

Te podría interesar: