Festival de Viña 2024: Revisa quiénes se presentan cada día

Ya cada vez estamos más cerca de vivir una nueva edición del Festival de Viña 2024, uno de los eventos más esperados del año por el mundo de la música no sólo en Chile, sino en toda la región.

El Festival Internacional de la Canción, conducido por primera vez por María Luisa Godoy y Francisco Saavedra, se realizará entre el 25 de febrero y el 1 de marzo.

Este año 12 artistas musicales y 6 comediantes intentarán conquistar al “monstruo” de la Quinta Vergara. Revisa acá quienes se presentan por día.

¿Quiénes se presentan por día en el Festival de Viña?

Dentro de los seis días en los que se extiende el evento, la ciudad jardín tiene contemplado recibir a una gran variedad de artistas nacionales e internacionales. Aquí te contamos quienes son.

Domingo 25 de febrero

– Alejandro Sanz

Es un destacado y popular cantautor español, ganador de 24 Grammys Latinos y 4 Grammy estadounidenses. Conocido por canciones como Corazón partío y Amiga mía.

– Alison Mandel

Es una actriz y comediante chilena conocida por su rol en El club de la comedia. En el 2018 fue parte de la cuarta noche del Festival de Viña, llevándose todas las Gaviotas.

– Manuel Turizo

Es un cantante y compositor colombiano. Una de sus canciones más conocidas es Una lady como tú. En el 2022 ganó “mejor canción latina” en los premios Los 40 Music Awards, con La Bachata.

Lunes 26 de febrero

– Andrea Bocelli

Es un reconocido cantante y músico italiano de óperas. Con sus discos de canciones románticas y clásicas ha vendido más de 70 millones de álbumes a nivel internacional.

– Javiera Contador

Es una actriz y comediante chilena que se ganó el corazón del público al interpretar a la “Kena” en la sitcom Casado con hijos. En el 2020 se presentó por primera vez en la Quinta Vergara y se llevó la Gaviota de Oro y Plata.

– Miranda!

Es un dúo musical argentino de música pop de gran trayectoria, en la que han lanzado 9 discos de estudio y 6 álbumes en vivo. Dentro de sus temas más conocidos está Don y Perfecta.

Martes 27 de febrero

– Maná

Es una banda mexicana de rock y pop latino. Su trayectoria se remonta al año 1986, desde entonces han vendido más de 50 millones de discos en todo el mundo.

– Luis Slimming

Es un comediante y guionista chileno, más conocido en redes sociales como “Don Comedia”. Inició su carrera en el humor en el programa Coliseo Romano y desde entonces ha pasado por distintos escenarios nacionales, como el Festival del Huaso de Olmué.

– Men at Work

Es una banda australiana de rock. Alcanzaron el éxito internacional en la década de 1980 con canciones como Down Under y Business as Usual. En 1994 fueron incluidos en el Salón de la Fama.

Miércoles 28 de febrero

– Mora

Su nombre es Gabriel Mora, pero es conocido popularmente como Mora. Saltó a la fama por haber realizado grandes colaboraciones con otros artistas como Bad Bunny. Sus géneros son el trap y el reggaetón.

– Lucho Miranda

Es un comediante, influencer y ex paciente de la Teletón. Llegó por primera vez a las pantallas cuando se presentó en Got Talent Chile, desde entonces ha tenido varias apariciones en televisión. Actualmente mantiene un podcast con Claudio Michaux.

– Anitta

Es una cantautora, bailarina y actriz brasileña. En sus más de 12 años de carrera Larissa de Macedo Machado, popularmente conocida como Anitta, ha cautivado a sus seguidores no solo con sus exóticos pasos de baile, sino que también con grandes éxitos virales como Envolver.

Jueves 29 de febrero

– Los Bunkers

Es una de las bandas chilenas más reconocidas de nuestro país. Este grupo, oriundo de Concepción, se ha posicionado con un catálogo de himnos contemporáneos de la música nacional.

– Sergio Freire

Es un comediante y actor chileno. Reconocido por su trabajo en El club de la comedia y su película Fuerzas Especiales. En el 2017 debutó en Viña, llevándose todos los premios.

– Young Cister

Es un rapero, cantante y compositor. Es conocido como uno de los cantantes de música urbana más relevantes de Chile.

Viernes 1 de marzo

– Peso Pluma

Su nombre real es Hassan Kabande. Es un cantante y compositor mexicano que se especializa en el trap latino, el reggaetón y una modernización de los clásicos corridos. Ha causado polémica debido a sus letras, catalogadas como una apología a la “narcocultura”.

– Alex Ortiz

Es más conocido en redes sociales como “El flaite chileno”. Es un comediante que ya ha pasado por varios escenarios, incluido el Festival del Huaso de Olmué.

– María Becerra

Es una cantante, compositora y ex youtuber argentina. Consolidó su carrera en el 2019, desde ese entonces ha colaborado con grandes artistas como Tini y J Balvin.

