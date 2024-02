¿Quiénes se presentarán en los Oscar 2024? El detalle de los artistas y canciones

El próximo 10 de marzo se llevarán a cabo los Premios Oscar 2024, ceremonia que premia los logros cinematográficos pero que durante el evento tiene un espacio para las presentaciones en vivo de actos musicales.

Este año, un elenco destacado de artistas se tomará el escenario del Dolby Theatre para deleitar al público con interpretaciones de las canciones nominadas a los premios de la Academia.

Entre los artistas que se presentarán se encuentran Billie Eilish, Ryan Gosling, Jon Batiste, Mark Ronson, Becky G y Scott George, junto con los Osage Singers.

¿Qué canciones interpretarán en el Oscar?

Cada uno llevará a cabo una actuación especial, brindando su propio toque único a las melodías que han cautivado al público en las películas nominadas.

A continuación, la lista de artistas y las canciones que interpretarán:

Billie Eilish y Finneas O’Connell – Interpretarán la canción “What Was I Made For?” de la película Barbie.

Ryan Gosling y Mark Ronson – Nominado como mejor actor de reparto, Gosling interpretará la canción "I'm Just Ken" de la misma película Barbie, con la colaboración de Ronson.

Jon Batiste – Presentará su canción "It Never Went Away" de la película American Symphony, un documental sobre su vida y carrera musical.

Becky G – Haciendo su debut en los Oscars, la colombiana interpretará la canción "The Fire Inside" de la película Flamin' Hot.

Scott George y los Osage Singers – Llevarán al escenario la canción tribal en idioma Osage "Wahzhazhe (A Song For My People)" de la película Killers of the Flower Moon.

¿Cuándo será la ceremonia de los Oscar 2024?

El próximo domingo 10 de marzo se llevará a cabo la ceremonia de los Premios Oscar 2024, presentados por Jimmy Kimmel, desde el Dolby Theatre de Los Angeles.

La Academia de Hollywood también desveló esta semana que celebridades como Nicolas Cage, Jamie Lee Curtis, Brendan Fraser, Al Pacino o Zendaya entregarán algunos de los premios o alguna participación puntual.

Oppenheimer de Christopher Nolan lidera las nominaciones este año con 13, seguida de Poor Things de Yorgos Lanthimos con 11 y Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese con 10.

Completando la lista de películas se encuentran American Fiction, Anatomy of a Fall, Barbie, The Holdovers, Maestro, Past Lives y The Zone of Interest.

