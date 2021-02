Aunque parecía una broma, el cantante Quique Neira aseguró que está cumpliendo la manda que hizo en Twitter para que Colo Colo permaneciera en Primera División.

El ex vocalista de Gondwana dijo que si los albos le ganaban a Universidad de Concepción el miércoles, él dejaría de fumar marihuana. Una vez conquistada la victoria, explicó que había otras formas de consumir cannabis y que engordaría “comiendo tanto queque”.

Si Colo Colo permanece en 1ra no fumo nunca más marihuana. — Quique Neira (@QuiqueNeira) February 17, 2021

Voy a engordar mucho comiendo tanto queque 😆 — Quique Neira (@QuiqueNeira) February 18, 2021

En conversación con Las Últimas Noticias el jueves, el músico aseguró que “es verdad que dejé de fumar. Lo prometí por Colo Colo y lo tengo que cumplir. Mi palabra es mi tesoro, es lo único que tengo y me las tengo que arreglar para que sea así. Por eso yo espero que, en algún momento, la gente de Colo Colo se abuene conmigo y ya me libere de esto, pero por el momento, no me queda otra que respetar mi compromiso”.

Lee también: Cacique sin referentes: Paredes, Fernández y otros 7 jugadores no siguen en Colo Colo

Neira adelantó que la única forma en que volverá a su viejo hábito será con el visto bueno del equipo de sus amores. “Carlos Caszely fue mi ídolo de niño y espero que él, a nombre del club, en un futuro no muy lejano me dé la luz verde y que me diga que puedo volver a mis actividades normales”, afirmó.

De todas formas, opinó que le “hará bien no fumar por algún tiempo”.

“Produce una sensación de relajo cuando se come”

El músico destacó que él fue “de los primeros artistas chilenos en hablar abiertamente sobre el tema y no porque uno tenga simpatía por el cannabis, es una especie de criminal. La cultura cannábica está llena de matices y también tiene atributos, pese a que se diga también que tiene cosas malas. Es una planta que se usa de manera medicinal y también hay mucha gente que hace dulces, queques o miel”.

Aunque reconoció no tener conocimiento técnico al respecto, siente que “la vía estomacal provoca un efecto distinto. Produce una sensación más de relajo cuando se come a cuando se fuma. Yo lo he comprobado y me ha ayudado con una calma extra en momentos que lo he necesitado”.