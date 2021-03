El cantante chileno Quique Neira fue mordido por una araña de rincón, motivo por el cual terminó en la urgencia de una clínica capitalina. Durante la noche del jueves fue él mismo quien a través de su cuenta de Twitter comenzó a describir la situación entre sus seguidores. “La picadura de araña se me está poniendo afiebrada, está hinchada la zona de la picadura y me duele un poco. Alguien que entienda de esto que me pase algún dato, remedio casero, por favor”, escribió. El cantante en la mañana de este viernes confirmó que aparentemente habría sufrifo la mordedura de una araña de rincón y que ya está con supervisión médica. Este arácnido que vive al interior de los hogares es uno de los más peligrosos. Según el doctor Jorge Ibáñez, jefe de urgencia de la Posta Central, en caso de ser víctima de una de sus mordeduras “hay que aplicarse frío local y estar observando constantemente. Consumir algunos analgésicos de forma casera, algún antiinflamatorio y si eventualmente con el paso de las horas o al día siguiente no cede y aumenta de volumen de forma importante, lo aconsejable es dirigirse a un centro de atención primaria de salud”.