Rafa Araneda terminó en el quirófano por una molestia en su garganta: “Estaré al estilo cine mudo”

La mañana de este Día del Padre, el animador Rafael Araneda publicó unas breves palabras sobre la fecha para proceder a explicar a sus seguidores las razones por las cuales ha estado ausente durante los últimos días.

“Lo primero es desearles un feliz día del padre“, comenzó. “Les cuento de mi ausencia en Enamorándonos USA y Radio Pudahuel”.

El presentador indicó que desde el pasado miércoles “ya me venía sintiendo mal, y con un dolor fuera de lo común en mi garganta“. Tras una visita al doctor, fue derivado al hospital “para bajar la infección e hidratarme”.

Lo que lo no vio venir fue que “apareciera una sorpresita en uno de los exámenes: un pólipo que extirpar“. Fue así como el día de ayer ingresó al quirófano: “Todo salió muy bien y he tenido los cuidados necesarios. Nada para alarmarse, ni exagerar”.

Además, contó que “es algo que conoce mi cuerpo, ya que hace años ya me habían operado de lo mismo. Por alguna condición de mi sistema y producto mis hiperalergias (existía la posibilidad) de que esto se repitiera con los años. Y así fue. Y aquí vamos”.

“Agradecido de estar mejor en poco tiempo. Adolorido pero bien. Súper bien atendido, y rodeado de cariño. Esto es sólo para que sepan por qué no me verán algunos días y si me ven, será al estilo cine mudo“, bromeó.

El pasado 16 de junio, los Araneda Vacarezza realizaron una entrevista para la revista People en Español. En la instancia, comentaron sobre su vida como familia en Miami, además de detalles de la adopción de Benjamín, el menor de sus hijos.

El día de hoy Rafael Araneda y Marcela Vacarezza viven en Estados Unidos junto a sus hijos Florencia (18), Vicente (16) y Benjamín (4), mientras que su hija mayor Martina (20) se encuentra en Chile estudiando Derecho.

