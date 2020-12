Un rumor comenzó a circular en redes sociales: se vinculaba románticamente al ex futbolista Rafael Olarra con la modelo Lucila Vit. Esto, debido a algunos comentarios que se hacían mutuamente en Instagram.

A pesar de esto, a algunos les resultaba extraño: no hace mucho, el ex defensa de la U y la Roja terminó con Natalia Mandiola y la presentadora transandina cortaba su relación con Lucas Passerini, actual delantero del Necaxa.

Lee también: Claudio Iturra y Kel Calderón descartan romance: “El único sentimiento que hay entre nosotros es cariño”

Llamado de confirmación

Por otro lado, la periodista de Publimetro, Cecilia Gutiérrez, aseguró en su Instragram que recibió un llamado del ex futbolista, recibiendo de primera fuente la confirmación de una relación que llevaba comentándose hace días en redes sociales.

“Me llamó Rafa Olarra (…) y me confirmó que efectivamente está saliendo con la Lucila, pero le preocupa de que quede la sensación de que ella le quitó el pololo a su amiga (Natalia Mandiola)”, indicó.

Por ello, continuó, el ex jugador se encargó, también, de clarificar que “Lucila y Natalia no eran amigas“. A pesar de que tenían varias fotos juntas y compartieron varias veces espacios de trabajo, era precisamente por ser “solo compañeras de trabajo”.

Lee también: El nuevo proyecto de Cristian Castro: Quiere vender mamaderas para adultos

En tanto, la periodista aseguró que la relación inició luego de que ambos terminarán con sus antiguas parejas.

Infidelidad

Finalmente, Olarra conversó con el programa Me Late, de TV+, donde además de referirse al tema, asegurando de que se están conociendo (con Lucila) en “otro ámbito que no sea el profesional”, cortó de raíz ciertos rumores respecto a su infidelidad con su ex pareja.

“Jamás, porque esos errores ya los había cometido y no los quería volver a cometer jamás“, comentó en relación a un posible engaño. “Ya tengo 42 años, tengo dos hijos, entonces de verdad que duele que se comente con tanta liviandad cosas que son delicadas porque hay sentimientos, porque hay cariño”, sentenció.