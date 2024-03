“¡Qué vergüenza!”: Rafael Araneda detuvo programa en vivo por insólito motivo en EE.UU.

Rafael Araneda volvió a hacer noticia por un motivo que rápidamente se viralizó en redes sociales: Interrumpió su propio programa en vivo por una situación insólita.

Todo ocurrió durante su programa Enamorándonos USA, donde el animador de televisión radicado en Miami notó que lo estaban enfocando por detrás y, gracias a eso, se percató de que se está quedando calvo.

El motivo de Rafael Araneda para detener programa

“Voy a hacer un reclamo… por qué me toman por acá si se me ve… se me está cayendo el pelo”, expresó ante las risas de los presentes.

“¡Qué es eso! ¿Así soy yo? ¡Qué vergüenza! Yo pensé que todavía tenía pelo, me voy a echar pasta de zapatos… Yo soy feo, pero pelado puedo ser horrible”, continuó.

Por su parte, su compañera del espacio lo “consoló” al decirle que “todavía tienes mucho pelo que se puede transportar ahí… en Turquía hay muy buenos tratamientos”.

