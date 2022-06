Rafa Araneda reapareció en redes sociales tras compleja cirugía: “Sus muestras de cariño me han servido mucho”

El pasado domingo 19 de junio, en plena celebración del Día del Padre, el animador Rafael Araneda reveló que atraviesa un complejo estado de salud.

“Me venía sintiendo mal, y con un dolor fuera de lo común en mi garganta”, indicó en su cuenta de Instagram, donde contó que tras una visita al doctor, fue derivado al hospital “para bajar la infección e hidratarme”.

Lo que lo no vio venir fue que “apareciera una sorpresita en uno de los exámenes: un pólipo que extirpar”. Fue así como tuvo que ingresar al quirófano: “Todo salió muy bien y he tenido los cuidados necesarios. Nada para alarmarse, ni exagerar”.

“Es algo que conoce mi cuerpo, ya que hace años ya me habían operado de lo mismo. Por alguna condición de mi sistema y producto mis hiperalergias (existía la posibilidad) de que esto se repitiera con los años. Y así fue. Y aquí vamos”, tranquilizó a sus seguidores.

“Agradecido de estar mejor en poco tiempo. Adolorido pero bien. Súper bien atendido, y rodeado de cariño. Esto es sólo para que sepan por qué no me verán algunos días y si me ven, será al estilo cine mudo”, bromeó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rafael Araneda (@rafaaraneda)

“Sigo en modo silencio”

A dos días de esa publicación, el conductor indicó a través de redes sociales que continúa en reposo para recuperarse post cirugía.

“De todo corazón muchas gracias por todas las muestras de cariño y las buenas energías que me han mandado y me siguen llegando”, comenzó diciendo Araneda en su cuenta de Instagram.

“Les cuento que me han servido mucho para estar cada día un poco mejor y más cómodo. Sigo en modo silencio y reposo post cirugía. Abrazo de gratitud!!!, cerró en la red social.