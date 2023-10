Raffaella Di Girolamo contó la lucha que dio para obtener el apellido de su madre: “Tuve que pagar abogados”

Raffaella Di Girolamo fue una de las invitadas al nuevo capítulo de La Divina Comida, que se emite este sábado en las pantallas de Chilevisión, y donde reveló detalles de la relación que tiene con su madre, Claudia Di Girolamo.

La psicóloga compartió mesa con el director de la orquesta del Festival de Viña, Carlos Figueroa; el alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo, también conocido como el “doctor del pueblo” y la actriz María Gracia Omegna.

En la conversación, la también sexóloga profundizó en el vínculo que tiene con su mamá y contó inéditos detalles de las razones que la motivaron a cambiar su apellido por el de su progenitora.

“Yo crecí con una madre sola. Se sacó la cresta conmigo, no terminó la universidad, tuvo que hacerse una carrera a punto de esfuerzo conmigo al lado”, comentó sobre el honor de ser hija de la destacada intérprete.

Raffaella Di Girolamo y su lucha por honrar a Claudia Di Girolamo

Asimismo, Raffaella Di Girolamo confesó que dio una dura batalla para poder llevar el apellido Di Girolamo y contó que “yo peleé mucho, tuve que pagar a abogados”.

“Mi mamá me tuvo con quien fue mi progenitor, quien fue mi padre hasta mis 10 años, que yo tuve super buenos recuerdos con él hasta los 10 años, y a los 10 años pasó a ser una persona que no quería ser padre. Pero en esos 10 años no vivía en Chile porque él vivía en Nueva York”, explicó en La Divina Comida.

En cuanto al rol de su madre durante ese proceso, explicó que “a los 10 años yo me creía muy grande y yo creo que tenía que ver con eso, con que también esta realidad tenía que hacerme independiente en algunos espacios. Viajar en avión de aquí para allá era un privilegio, pero aparte era sola, era chica. Claro, entonces ahí también cuando se acaba ese vínculo, aparece más un vínculo con mi madre”.

Sigue todos los detalles del nuevo capítulo de La Divina Comida este sábado 7 de octubre desde las 22:30 horas por las pantallas de Chilevisión.

