Rai le paró los carros a Coni y Pincoya por su trato en Gran Hermano: “No me vuelvan a hacer callar así”

Este miércoles, los jugadores de Gran Hermano Chile participaron de una nueva actividad, donde contaban con un presupuesto y debían ponerse rápidamente de acuerdo para comprar o descartar objetos que pudieran beneficiar a la casa.

Entre las ofertas destacaron alimentos para todos, artículos de entretenimiento y diversos premios que se podría llevar el ganador del reality, aunque estos fueron descartados por los participantes.

La alegría de Rai y el “cállate” de Coni

Una de las compras fue una mesa de pool, la que fue muy celebraba por Raimundo, quien se puso de pie apenas se confirmó la operación y dio un pequeño bailecito mientras hablaba y recibió un rotundo “cállate” por parte de Coni.

La situación no quedó ahí para el joven ingeniero, ya que minutos después, cuando todos ya estaban en la cocina, no dejó pasar la ocasión y le dijo a Coni y Pincoya que no lo volvieran a hacer callar de esa forma.

“Oye, y no me vuelvan a hacer callar así tampoco”, afirmó mientras rechazaba el alimento que le ofrecía Jennifer. De inmediato llegó la respuesta de la bailarina, que le dijo que parara con su sensibilidad.

