Rai le negó un beso a Fran durante intenso coqueteo y ella respondió: “No voy a hacer nada que no quieras”

Minutos antes de que terminara la prueba del presupuesto en Gran Hermano Chile, Fran se despidió de sus compañeros para ir a descansar a su cama. Fue así que mientras caminaba hacia la habitación, se acercó coquetamente a Raimundo para decirle adiós. Le dio un beso en cada mejilla y luego, al parecer, quiso darle un tercer beso en su boca. Pero el jugador se alejó sutilmente y evitó que eso sucediera. En respuesta, Fran le dijo “pero no te alejes, si no voy a hacerlo. No voy a hacer nada que tú no quieras, me gusta huev…’”. Finalmente, continuó caminando bajo la mirada cómplice de Rai.