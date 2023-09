Rai rompió la cuarta pared y lanzó crucial predicción en GH: “No me salva ni ca…”

Raimundo Cerda reflexionó este jueves sobre la próxima placa de nominación en Gran Hermano Chile, la cual definirá al próximo eliminado del reality show.

El joven de 24 años aprovechó un momento a solas en el patio para hablarle directamente a la cámara, donde contó cuál será su rutina para esta jornada.

“Me voy a poner otras zapatillas, un shortcito medio traje baño y a mojarse en breve, mientras me tome mi desayuno: avenita con leche al sartén con cafecito negro y cuatro huevos“, señaló.

Fue en ese contexto que el participante indicó que “hoy día tenemos placa y salvación, que por lo que se darán cuenta, este hue… no me salva ni cagando y me da lo mismo“.

Cerda se refiere a Federico Farrell, quien este miércoles se convirtió en el líder de la semana y tendrá la misión de salvar a uno de los jugadores que se encuentren en placa.

“Me llama mucho la atención la placa de esta semana, nada se sabe. He andado por mis lados viendo qué pasa. Así que en breve volvemos a encontrarnos, vamos a conversar algunas cosas”, agregó después.

Mira el momento acá:

Síguenos en