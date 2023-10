“Me tení confundido”: Rai se declara a participante de Gran Hermano

Entre bailes y buena música en un nuevo viernes de fiesta en la casa de Gran Hermano, Raimundo sinceró sus sentimientos a Alessia. “No sé como decirte. Te encuentro bacán”, partió la reveladora conversación entre el ingeniero y la cantante. A pesar de que, no fue tan directo en un principio, Rai expresó sentirse confundido por la situación. “No sé hue.. me tení confundido”, señaló. Sin embargo, continuó con sus palabras y concluyó diciendo “yo no quiero nada más con nadie de aquí, tu eres la única persona que encuentro bonita”.