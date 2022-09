“Ahí me di cuenta de que era psicópata”: Actor contó tenso encontrón con Nicolás López en fiesta

El actor Raimundo Alcalde se lanzó con todo contra Nicolás López, quien fue condenado a 5 años y 1 día de cárcel por abusos reiterados y tiene pendiente un proceso de nulidad por el fallo en su contra.

El intérprete de 31 años es amigo de María Jesús Vidaurre, una de las mujeres que lo denunció en un reportaje de la revista El Sábado en 2018. “Es mi hermana. Yo moriría por ella. De mis amistades, ella es la número uno en mi corazón”, contó a Página 7.

Es por eso que expresó que el director de cine “ojalá quede preso y se pudra en la cárcel. Yo he vivido el proceso con la Tutu desde el día uno, y me sorprende la cantidad de maricones que hay en esta industria. Y no es algo de sexualidad. Hablo de personas sin principios”.

“La cantidad de gente que lo defendió y no se mojó el poto es impresionante”, lamentó.

Alcalde también comentó, sobre el realizador tras la saga Qué pena tu vida, que “a mí me preguntaron y yo, habiéndolo conocido antes de conocer a la Tutu, me llevé una impresión asquerosa. El tipo es un cerdo”.

Es en este contexto que relató una anécdota que generó un momento de tensión entre él y el realizador que quedó en libertad, luego de que se revirtiera la medida cautelar en su contra.

Hace unos años, cuando lo conoció personalmente en una fiesta, Alcalde contó que ese mismo día una de las mujeres presentes lo acusó de haberle tocado el pecho sin su consentimiento.

“Yo me acerqué y le dije ‘eres director, yo soy actor, ¿en qué has trabajado?’. Me dice ‘deberías saber’. Y yo pensé ¿qué se cree este hueón?”, recordó.

Acto seguido “le dije ‘¿me estái hueviando o querís que te pegue?’ y me dice ‘no, viejo, tranquilo’. Yo siendo físicamente muy superior a él, no vi nada de temor en sus ojos. Ahí me di cuenta de que era psicópata. Se sentía muy poderoso”, agregó.

Una vez las denuncias salieron en contra de Nicolás López, el actor sinceró que “no podía creer que nadie hablara contra él. A todos les interesa su propio bolsillo”.

“Pensé que si voy a tener que quedarme callado para ganar puntos con algunas personas, para hacer mi carrera en una industria tan sucia… prefiero hacer otra cosa. Me pone mal el tema. Me da mucha rabia”, concluyó.