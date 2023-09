“Tienes que estar piola en todo sentido”: Raimundo aconseja a Eskarcita tras su ingreso a GH

La tarde de este jueves la casa de Gran Hermano se remeció con la llegada de la influencer Eskarcita, quien hasta el momento se ha llevado bien con todos los integrantes del reality show que le dieron felices la bienvenida.

En este contexto, Rubén, Alessia y Raimundo han conversado largamente con ella explicándole las reglas de la casa más famosa del mundo y su manera de tener una buena convivencia, ya sea en aspectos de la comida, las estrategias personales, etc.

Los consejos de Raimundo

En esta línea, Raimundo, el último en ingresar a la casa-estudio previo a su arribo, aconsejó a la recién llegada sobre lo que debería y no hacer en su paso por el reality. Esto surgió luego de que Eskarcita le preguntara por su ingreso.

“Tú tení que estar súper piola en todo sentido”, fue el sabio consejo de Rai a su nueva compañera, haciendo énfasis en que no puede revelar nada del exterior ni de sus decisiones dentro del confesionario.

Tras estas palabras, Eskarcita no comprendió completamente qué le quería decir su compañero. “Que no hablí de nada con nadie porque no te conviene“, especificó Rai ganándose el apoyo de Rubén.

“No po’, yo si sé eso“, fue la respuesta de la recién llegada, quien aprovechó de consultar si les censuraban o no algunos temas de conversaciones a lo que sus compañeros lo negaron. “Júntate con la Fran”, fue la respuesta de Rubén.

Revisa el consejo de Rai a Eskarcita:

