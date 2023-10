Rai y Alessia aclararon sus sentimientos tras polémico reingreso: “Yo hice las cosas bien”

Las últimas horas de Alessia Traverso han sido difíciles dentro de la casa estudio de Gran Hermano Chile luego del reingreso de Raimundo Cerda y Lucas Crespo. Y es que la joven se sintió mal luego de que Rai le expresara su molestia al saber que no votó por él para volver al encierro. Ambos mantuvieron una profunda conversación en la que aclararon sus sentimientos. “Al final igual me quedo tranquilo porque yo hice las cosas bien”, reflexionó Cerda al recordar el el empate que hubo con Crespo y que fue definido por ella. Traverso, en tanto, le aseguró que su decisión se debió a que Lucas “es amigo de mi mejor amigo y de Hans (…) también pensé en ellos… el apoyo que les puede dar él es muy distinto al que puedes darles tú. No fue solo por mí”. “No porque haya tomado la decisión de traer un amigo significa que todo lo otro que sentí es falso”, insistió.