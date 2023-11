Raimundo Cerda publica comunicado tras comprometedora filtración: “Estaré mejor que nunca”

En horas de esta tarde, Raimundo Cerda publicó un comunicado en su cuenta de Instagram donde se pronunció respecto a la filtración de unas fotografías en las que aparece besando a una chica en un ascensor.

A través de un breve texto, el eliminado jugador de Gran Hermano comenzó refiriéndose a Alessia Traverso, con quien mantiene una relación, y confirmó que siguen teniendo un vínculo sentimental.

“Digan lo que digan estoy saliendo con ella y conociéndola todos los días un poco más, lo que podría terminar en una relación sin duda, nada tan real es instantáneo, menos después de una experiencia que hay que vivir para contarla”, expresó.

A lo anterior, añadió: “Es fácil comentar desde afuera”, junto con asegurar que no se dejará afectar por los comentarios ajenos. “Ahora me doy cuenta de las malas intenciones en las redes, no me afecta y no lo van a lograr”.

“Todo esto te hace más fuerte a las adversidades de ser un personaje público, acostumbrándome a esto día a día”, agregó el ingeniero agrónomo, quien también compartió una fotografía en la que se le ve con la cantante.

Finalmente, Cerda quitó peso a los comentarios malintencionados y advirtió que esta situación no lo derrumbará: “Como dije una vez… la única competencia que tengo soy yo y nadie más. Gracias a la minoría que me quiere ver mal, estaré mejor que nunca“.

Mira la publicación a continuación:





