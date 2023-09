“No me merezco tu trato”: Rai encaró a Coni tras acusarlo de mentiroso y de una traición

Tras el fuerte encontrón entre Jennifer Galvarini y Francisca Maira, antes de que esta última se transformara en la eliminada de Gran Hermano Chile, Constanza Capelli volvió a protagonizar un tenso momento con Raimundo Cerda. Y es que luego de que intentara tranquilizar a Pincoya, encaró a Rai por no haber hecho nada para defenderla y no emitir ninuga palabra mientras la chilota y la rubia peleaban. “Falta de respeto, desleal… estuvimos ahí para ti cuando todos dudaban de ti (…) en las peores no estás”, le gritó la ex bailarina. “Tú me trataste mal y no me lo merezco (…) yo sé que no he hecho nada, yo no me merezco tu trato (…) no me merezco tus insultos, Constanza”, expresó.