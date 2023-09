“Eres mentiroso”: Raimundo es cuestionado por supuestas duchas de 2 minutos en Gran Hermano

La tarde de este martes Constanza tuvo un fallido intento de travesura luego de que intentara lanzar un vaso de agua fría a Raimundo mientras se bañaba, sin embargo, él ya había terminado. En este sentido, la bailarina contó apenada a Jennifer que no pudo lograr su cometido. “De verdad me demoré 2 minutos”, dijo Rai recibiendo risas de sus amigas que no creyeron. “¿Le creemos? Noo”, dijo Ignacia sobre la supuesta ducha corta, no obstante, él aseguró que sus duchas normales son así y que en ocasiones se tardaba 10 minutos, cosa que ningún compañero presente le creyó.