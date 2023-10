Impacto y caras largas marcaron nueva eliminación en Gran Hermano Chile

Llegó una nueva noche de definiciones en Gran Hermano y luego del conflicto entre Pincoya y Coni, este lunes se retomó la placa de eliminación pendiente entre Raimundo, Fran y Scarlette para definir al nuevo eliminado.

Hay que recordar que tradicionalmente las noches de eliminados se realizan los días domingos, sin embargo la atención del capítulo estuvo concentrada en la fuerte discusión que mantuvieron Galvarini y Capelli.

Esto terminó con la bailarina pidiendo su salida o la expulsión de la chilota, pero tras revisar las imágenes, finalmente Gran Hermano determinó rechazar la petición y la joven optó por seguir en la competencia.

El jugador que quedó eliminado de Gran Hermano

Tras conocer los nuevos conflictos y romances que se tomaron la casa más famosa del mundo durante las últimas horas, llegó el momento de definiciones y se conoció la decisión del público.

Así, luego de un par de segundos de incertidumbre, Diana Bolocco finalmente reveló el nombre del jugador: Raimundo Cerda se convirtió en el nuevo eliminado de la casa.

“Aquí estoy, bien. Fue un proceso largo, lo disfruté, me quedo con la mejor experiencia de lo que he vivido. Tuve unas semanas un poco más complicadas, que de repente no supe cómo desenvolverme en las discusiones“, expresó el agrónomo tras conocer la noticia.

“Pero me quedo con la bonita experiencia, conocí gente bacán. Son todos muy buenas personas. Me llevé algunas sorprsesas por ahí, pero no me llevo ningún rencor“, sentenció.

Síguenos en