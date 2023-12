Raimundo Cerda respondió a funa por grabarse a exceso de velocidad: “Tuve la oportunidad”

Raimundo Cerda, ex jugador de Gran Hermano Chile, salió a defenderse después de las críticas que recibió en redes sociales por grabarse a exceso de velocidad en una carretera y explicó las razones de por qué lo hizo.

En plataformas como X (ex Twitter) se viralizó un video de una storie que Cerda subió a su cuenta de Instagram en la que se le ve manejando sobre el límite de velocidad en una autopista y grabándose él mismo, acompañado de música electrónica de fondo.

Former Big Brother Chile Raimundo Cerda is under fire for driving at an excess speed, recording it and posting it on IG Stories pic.twitter.com/syrTkfOn3m

— Melipilla Crave (@ChileanCrave) December 22, 2023