¿Con el carro? Raimundo compartió acongojado video tras quiebre con Alessia

Anoche, Raimundo Cerda, a través de sus redes sociales expresó el dolor que le ha provocado su quiebre amoroso con Alessia, tras conocerse públicamente su infidelidad con Cass Zamorano.

El ex Gran Hermano se grabó al interior de su auto, dejando entrever que encontraba sufriendo al ritmo de “El único tema del Ferxxo” , documentando la romántica parte interpretada por Young Cister.

“Dime si aún podemos volver, le pido a diosito te guarde y no me rompa el cora’ (…) y ahora estás distante me gustaría que fuera como antes”, expresaba la estrofa.

En el registro al ex chico reality se le puede ver con una expresión de tristeza en su cara mientras disfrutaba la canción y no dudó en agregarle un emoji de corazón parchado como símbolo del drama que se encuentra viviendo su corazón.

Pero al parecer Alessia no parece estar muy interesada en una reconciliación con Rai, ya que durante estos días en sus historias se le ha visto compartir en redes sus mejores outfits, próximas entrevistas y salidas a comer.

Revisa el momento aquí:

