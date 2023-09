“Me puedo confundir”: La Roja logró lo imposible y avivó tierno momento de Rai con Coni y Pincoya

Mientras los participantes de Gran Hermano esperaban durante el entre tiempo del partido de Chile vs Colombia, Coni, Raimundo y Pincoya protagonizaron un cómico momento digno de los viejos tiempos de la Familia Lulo. El participante se lanzó sobre la oriunda de Chiloé y la bailarina, quienes estaban recostadas en el sillón. El momento no estuvo falto de coqueteos por parte de Coni hacia Raimundo, pues hizo un provocativo comentario: “No me pongas esa parte, que me puedo confundir”. Además, Capelli hizo enfasis en el abdomen de Rai, calificándolo como una “guatita tierna”. ¿Aún queda amor entre los gatitos?