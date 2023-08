¿Posible sanción? Raimundo se fue en picada contra ex participantes tras reingreso a la casa

La actividad del “Congelado” en la casa-estudio de Gran Hermano Chile dejó varias repercusiones y una de ellas afectó directamente a Fran Maira, quien debió ser aconsejada por Raimundo Cerda y Jennifer Galvarini para ponerle un freno a la situación.

Todo habría explotado por las palabras que Ariel y Bambino le dedicaron a la joven durante su fugaz ingreso en el marco de este juego, y que habrían provocado que quedara pensando en torno a su participación en el reality.

Recordemos que, en el caso de Ariel, éste le dijo a Fran lo siguiente: “Tú sabí lo que te quiero. No te apaguí, no cometas errores”.

Mientras que Bambino le dijo: “Que esta hue… de show no te cambie, porque tení un corazón maravilloso”.

¿Qué dijo Raimundo de Bambino?

Precisamente esto generó la inseguridad de la jugadora, quien fue advertida por Rai. “Por qué vas a escuchar a dos hue…, a uno que eliminaron la primera semana y al otro que también eliminaron”, comenzó descargándose.

Pero fue incluso más allá, lapidando a Fernando Altamirano por sus comentarios. “(Bambino) es el hue… más penca, y la Alessia, que esté con él, me da lo mismo, es un juego y lo paso bien”, continuó el competidor.

“No dejí que ese hue… chico, cualquier hue…, te venga a jugar la cabeza a ti (…) Te dejó pensando en hue… que tú nunca pensai’, y ni siquiera deberías imaginártelo”, continuó.

Para el cierre de su intervención, Rai lanzó una frase que no pasó desapercibida, tachando a los ex participantes como “dos hue… que vienen a ponerse el show y a buscar tele, porque no tienen nada más que hacer que estar en la casa funados”.

