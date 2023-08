Rai perdió la paciencia y le contó a Coni dura advertencia contra Lucas: “Si eres falta de respeto, me voy a meter”

Lucas perdió la calma que lo caracterizaba y decidió utilizar las pantallas de Chilevisión para lanzarse en picada contra Jennifer, tachándola como un “guarén de circo”. Palabras que, evidentemente, no cayeron bien entre Pincoya y Constanza, desatándose una pelea en vivo.

Esta nueva discusión remeció a la casa de Gran Hermano Chile en plena eliminación de Trinidad, quien se despidió del reality por decisión del público con un 94% de los votos, siendo el porcentaje más alto registrado hasta ahora.

Lo ocurrido con el tiktoker no dejó a nadie indiferente, sorprendiendo sobre todo por la forma en que se refirió a su compañera de forma inesperada. Algo que llevó a que Coni y Raimundo intervinieran en defensa de la chilota.

Momentos después, ambos mencionados protagonizaron una conversación clave donde abordaron este hecho. Inclusive, Rai acusó que con esto Lucas “no aguantó y se pisó la cola”.

¿Qué dijo Raimundo de Lucas y Pincoya?

“A mí lo que me preocupa es la Pincoya, porque ella se pone al mismo nivel y yo le digo ‘no hagas eso, quédate callada’. El hue… hubiese quedado como el pi…”, sostuvo la bailarina.

Fue entonces que Rai confesó lo que le dijo al tiktoker durante la pelea. “En ese minuto le dije ‘ninguna falta de respeto más’, porque la trató de guarén y encuentro que tratar de guarén a una mujer, como hombre, está súper feo”.

“Le dije ‘sin faltas de respeto, si eri’ falta de respeto, me voy a meter yo’“, agregó el jugador, confesando así esta advertencia en contra de su compañero.

Por su parte, Coni apuntó a que “hay que quedarse tranquilo, es lo mejor que hay que hacer en estas situaciones. Hay que decirle a la Pincoya, porque si no la Pincoya se va a ir cag… Lo que ellos quieren es hacer esto, provocar la situación a tal nivel que a Pincoya se vaya de madres“.

Al cierre de este diálogo, Rai se encargó de subirle el ánimo a Coni, destacando que “fuiste la primera salvada más encima, te gritaron afuera ‘te amo’. Ilumínate nomás, sigue bien tu camino y no caigas en el juego, y sé como tú has sido desde el primer día”.

“De las dos semanas que llevo acá, no te he visto rara, te siento de una línea… me siento bacán“, cerró.

