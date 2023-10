Rai analizó duramente la actitud de Coni con Seba en Gran Hermano: “Respétate un poco”

Alessia se sinceró con Raimundo en torno a la amistad que mantiene el participante con Seba en Gran Hermano, asegurando que no es un buen elemento.

“Yo quiero a Seba, pero si siento que a veces se potencian no tan bien. Cuando pelea con la Coni y tú te metes, en vez de poner paños fríos, le metes más carbón. Yo sé que lo haces para demostrar lealtad, pero igual no sé si te juegue tan a favor“, comentó la participante.

Sin embargo, Rai no dudó en defender a su amigo: “A mí el Seba no me juega a favor porque tiene sus hue.. pero conmigo ha sido cariñoso, ha sido bacán, entonces no puedo juzgarlo por lo que me digan“, expresó.

Minutos después Alessia recalcó que ayer Sebastián comenzó molestando a Coni, a lo que el participante respondió: “El Seba si hue.. harto, es que no sé, a mí se me cayó un poco la Coni al odiar tanto al hue.., no querer verlo más y dejarlo como el pi.. como persona y después querer estar con él y volver a agarrárselo, entonces respétate un poco también“, explicó.

Ante el cuestionamiento, la jugadora quiso defender a Capelli: “Ay, eso no significa que no se respete, necesariamente”, puntualizó.

Rai continuó abogando por su fiel amigo al interior del encierro: “Es como que yo fuera un imbécil contigo y tú me siguieras pescando, entonces, de repente me meto porque a veces siento que el Seba no tiene toda la culpa tampoco“, aseguró.

