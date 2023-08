¿Es realmente hacendoso? Hermano de Raimundo contó la verdad sobre si hace el aseo afuera de Gran Hermano

Raimundo Cerda entró a la casa de Gran Hermano Chile como un ingreso especial, ya que no era parte del primer grupo que conformó la lista de jugadores originales. Sin embargo, ha sabido ganarse el cariño dentro y fuera de la casa.



Y es que su personalidad es bastante especial. Pese a que hubo ciertos prejuicios, él ha podido llegar de buena manera a los participantes y de hecho, aporta en diferentes necesidades de la casa-estudio.

¿Qué lo caracteriza? Una actitud frontal, muy directa y harta personalidad. Aunque siempre se mantiene respetuoso y considerado con los demás. Pero, ¿es siempre así?

¿Qué dijo su hermano?

“Ya, voy a decir la verdad. Acá Rai, literalmente, hace lo mismo que ha hecho en el reality… pero no limpia todos los días”, indicó su hermano José Manuel Cerda en conversación con Página 7.

“Por ejemplo, si en la mañana va a la cocina y está desordenada porque en la noche hicimos un asado, te prometo que se pone a hacer aseo. Y uno llega como ‘¿qué estás haciendo?’ y él ‘no, esto es un asco, cómo pueden vivir así‘”, agregó.

Cabe destacar que Rai ha limpiado zonas y aparatos de la casa que estaban bastante abandonadas… como fue el caso de la freidora de aire, que tenía comida pegada hace un buen rato.

“Pero sí, mi hermano ayuda en la casa. Como dije, no limpia todos los días, no les voy a mentir en eso. Pero no le gusta un espacio sucio, entonces lo hace por iniciativa propia, tipo ‘cómo no les molesta esta situación’“, recalcó.

“Además, es súper prolijo para ordenar sus cosas. Tiene su orden, sobre todo su set de entrenamiento”, cerró.

