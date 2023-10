Rai indignado por consejos de Coni a Alessia en Gran Hermano: “No es machismo, la estaba defendiendo”

Gran Hermano vivió este jueves un intenso cara a cara y Coni aprovechó el momento para referirse al comentado aislamiento de Alessia de la casa desde que está con Raimundo.

“Creo es tema de ellos dos si andan a los besos o no, quien soy yo (…) pero usted sabe lo que tú y yo hemos conversado, no lo voy a exponer a acá porque son temas de nosotras dos que hemos hablado íntimamente”, comentó la bailarina.

“Eres muy fuerte y a veces creo que no sabes, dudas mucho de ti misma y te dejas mucho influenciar, no por una pareja sino que por cualquier persona. No te dejes influenciar y si ves algo que no te gusta y no es correcto, dilo“, agregó.

Tras escuchar esto, Alessia contestó entre lagrimas: “Me carga pelear, me consume, lo paso pésimo. Sí estoy intentado decir más las cosas, aunque genere un conflicto a veces, pero es un crecimiento que lo hago de a poco, me cuesta. Sí me juega en contra y muchas veces me siento pasada a llevar y no digo nada“.

La ofuscación de Raimundo por conversaciones de Coni con Alessia

Sin embargo, la opinión de Capelli causó la inesperada ofuscación de Raimundo, pues no dudó en entregar su versión: “Lo del tema del beso del cuello, no sé si lo que conversaron en privado fue eso, puede que sea eso, me lo imaginé.”

Acto seguido, la bailarina respondió al participante: “Han sido muchas cosas que he conversado con la Ale“, expresó.

Frente a las palabras de Constanza se sumó a Alessia, quien intentó poner paños frios a Rai: “Tengo una relación igual de cariño con la Coni, pero son cosas de hace mucho también”.

Finalmente, el jugador continuó con su desahogo, recordando una situación en particular: “Cuando estábamos en la mesa y creo que la Vivi te dio el beso, hasta yo me sentí avergonzado, y por eso le pedí que nadie la molestara porque era una situación incómoda para ella, no es de machismo sino porque la estaba defendiendo“, aseguró.

