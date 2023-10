Rai niega acercamiento con Alessia en Gran Hermano: “Después de la que me hicieron…”

En una encrucijada se encuentra Raimundo Cerda luego de todo lo que le ha tocado pasar en la casa de Gran Hermano Chile. Y es que no la ha tenido fácil, incluso con quienes él pensaba que eran las personas más cercanas.

Primero tuvo varios conflictos con Constanza Capelli, los que se pudieron ver durante la semana que también se tensionó por las peleas entre la bailarina y Jennifer Galvarini. Aunque, la chilota más tarde también tendría un episodio con Rai.

Aunque, no se habría tratado de una pelea como tal, sino más bien de una estrategia. O eso fue lo que comentó Scarlette Gálvez en el cara a cara directamente a Pincoya, porque le pareció que era poco consecuente con su amigo.

Es así que, una seguidilla de situaciones confusas lo ha hecho pensar que debería andar solo por la casa más famosa del mundo. ¿Será que realmente no debería confiar en nadie más?

La conversación de Rai y Seba

“Yo estoy Solari, ando sin nadie“, fue lo que empezó diciendo Seba, a lo que Rai respondió: “No, si yo igual ando Solari… Después de la que me hicieron, que no me eligieron. Yo ando Solari”, indicó.

Sin duda, la seguidilla de sucesos afectó la relación con sus cercanos: “Voy a ir viendo, pero a mí esa hue… igual me llegó“, confesó además sobre lo ocurrido con Alessia Traverso durante la votación por el repechaje. Y Ramírez no hizo más que apoyarlo: “A mí me llegó y no te va a llegar. Te cacho perfecto“, acotó.

Aunque también admitió que se siente mal por la cantante: “No sé, pero también se ha sentido como el pi… Me da pena verla así“, pero Seba le recomendó que debería mantenerse al margen: “No recordí más el tema, avanza nomás“, cerró.

Revisa el momento a continuación:

Síguenos en