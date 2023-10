Raimundo trató de “chamullento” a Bambino con particular gesto en Gran Hermano

Esta tarde Pincoya y Bambino estuvieron encargados de la limpieza del baño en Gran Hermano. Y mientras dejaban todo reluciente, Jennifer contó a Fernando la rutina que mantenía en su casa: “Estoy acostumbrada. Yo en la casa estoy haciendo aseo, cocinando, lavando, cuidando al chico“, expresó. A lo que el participante complementó: “Se pasa más rápido el día (..) No está muy sucio sí, porque no sale mucho” . Fue justo en ese momento cuando Rai entró al baño en más de una ocasión y comenzó a hacer gestos en negativa con sus manos e insinuando un “chamullo” tras escuchar el comentario de Bambino. Pincoya se percató de la presencia del participante y no dudó en pararle el carro: “Guagua rusa, has venido no sé cuántas veces a h…. acá ¿Qué se te perdió? (…) Deja hacer aseo, hombre”, enfatizó.