¿Mintió o no a la casa? Esto dijo Raimundo Cerda sobre Francisca cuando recién ingresó a Gran Hermano

No hay dudas de que este fin de semana tuvo lugar una de las peleas más grandes en la historia de Gran Hermano Chile, luego que Constanza, Francisca y Raimundo protagonizaran un fuerte altercado.

Si bien el entramado es largo, todo comenzó cuando Ignacia Michelson llamó a Francisca Maira para aclarar su relación con Raimundo fuera del encierro. “Lo conozco hace tres años, he estado millones de veces con él. Nunca tuvimos una relación ni nos hemos gustado”, dijo frente a Constanza.

Ante esto, Capelli afirmó que “una cosa es que hayan tirado una vez y otra cosa es que haya sido frecuente”. Además, manifestó su molestia después de enterarse que Trinidad le había contado a Francisca sobre su beso con el agrónomo.

Por tal motivo, las redes sociales reventaron y recordaron los dichos de Raimundo cuando recién ingresó al encierro, pues ni él ni la eliminada jugadora contaron que se conocían hace tanto tiempo.

¿Raimundo mintió a la casa?

En su primer día en la casa, Sebastián Ramírez preguntó a Raimundo sobre su relación con la jugadora y esto fue lo que respondió: “La Fran es una buena amiga, la conozco. Sí (somos amigos casuales), la he visto harto, buena onda, nunca hemos estado juntos, nunca pololeo, nada”.

Esa misma jornada, Maira ahondó en su vínculo con Cerda con varias de sus compañeras: “No lo conozco, lo sigo en Instagram nomás”, dijo apenas entró a la casa.

Fran sobre Rai: “Lo había visto un par de veces”

“Ese hueón me encanta. Me lo cu… dos días antes de entrar”, dijo también a Coni. “Nos habíamos visto un par de veces. No es mi ex, es mi amigo, lo había visto un par de veces“, fue parte de lo que dijo.

Casi dos semanas después, Gran Hermano propuso un exigente desafío a Rai a cambio de una cena con quien él quisiera, por lo que terminó escogiendo a Fran. “He tenido una buena amistad con una persona en particular, hemos conversado hartas cosas“, dijo en aquella oportunidad.

“Lo he pasado super bien esta semana con ella, la pude considerar una amiga dentro de este tiempo, la he sentido de apoyo tanto emocional, también físico, por eso quería invitar hoy a la Francisca a comer hoy”, añadió, cuando estaba frente a Diana y Julio César.

Por supuesto, Maira no fue indiferente a la propuesta y respondió que estaba “feliz de ir a comer con mi amigo nuevo”. ¿Mintió o no Raimundo? Eso queda a criterio de los fieles seguidores de Gran Hermano.

