“Igual se te dio vuelta”: Rai lanzó divertida talla a Rubén por curiosa desorientación horaria en Gran Hermano

No hay duda que el encierro ha afectado la percepción sensorial de los jugadores de Gran Hermano Chile. Si sus hábitos alimenticios y ciclos de sueño han sido completamente alterados, también lo ha sido la noción del tiempo, pues al no contar con relojes ni calendarios mantener una cuenta del día a día se vuelve insostenible. Prueba de ello fue una curiosa conversación que mantuvo esta tarde Rubén con Raimundo, pues este último lanzó una divertida talla a propósito de una propuesta del ex carabinero. “Igual se te dio vuelta el horario”, dijo Cerda, desatando las risas entre los jugadores que estaban presentes.