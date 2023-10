Raimundo y Bambino vivieron tenso cara a cara en estudio de GH: “He escuchado ciertas cosas de ti”

Raimundo Cerda y Fernando Altamirano vivieron un tenso cara a cara este lunes en el estudio de Gran Hermano Chile, previo a que se definiera al primer jugador que reingresará al reality show por votación de la casa.

Y es que los ex participantes se dijeron lo que opinaban de cada uno y abordaron sus respectivos romances con Alessia Traverso al interior del encierro.

En primer lugar, Bambino afirmó que “lo mío con Alessia ya es una etapa cerrada, te deseo lo mejor con ella y si no, bien también. No olvidemos que esto es un juego y si te toca ir, aprovecha tu oportunidad”.

Por su parte, Cerda le respondió a Fernando y sostuvo que “he escuchado algunos comentarios donde se han dado a conocer tus valores como persona, pero realmente no te conozco y, por lo mismo, hay que darle el tiempo a cada uno para conocerse“.

“Había escuchado que querías dejar la caga… por ahí (…) No te conozco, no sé cuáles son tus reales intenciones, así que las podríamos conocer. Pero por mi parte todo bien, no te conozco y sólo he escuchado ciertas cosas de ti que no han sido de mi agrado”, agregó.

Bambino y su objetivo ante un posible reingreso

Ante la respuesta de Rai, Altamirano aseguró que “solamente voy con una persona en la mira y no es tú ni la Alessia, es el Seba”.

Consultado sobre su objetivo con Sebastián Ramírez, el ex participante profundizó que “mientras estuve adentro, me ofendió bastante, hablaba mal de mí y yo como soy súper educado, tampoco le iba a responder. Me hacía el tonto, me quedaba callado”.

“Lo que me molesta también del Seba es que sigue hablando de mí, yo ya no estoy, no existo en el programa, la gente me eliminó. Ahora voy a enfrentarlo y no quedarme callado“, cerró.

Revisa el momento acá:

Síguenos en