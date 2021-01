Carolina Molina, también conocida como “La Rancherita”, ha generado noticia durante los últimos días al denunciar que el pasado 31 de diciembre recibió una golpiza en su propia casa.

Según reveló a través de sus redes sociales, a eso del mediodía dos mujeres irrumpieron en su hogar y la agredieron con todos los objetos que encontraron en el lugar, lo que la dejó con visibles lesiones en todo el cuerpo.

“Agarraron unos ceniceros, adornos, y comenzaron a pegarme en la cara, el cuerpo, la espalda. También me golpearon con sus manos, me patearon en el suelo, me fracturaron un dedo del pie, porque justo andaba descalza, había estado en la piscina”, detalló.

En conversación con La Cuarta, la cantante aseguró que una de las responsables de la agresión es la ex pareja de su pololo, de quien asegura que “se ha dedicado a hacernos la vida imposible” desde que supo de la relación y afirmó que ya la había amenazado previamente.

“En mayo y agosto del 2020 me envió mensajes advirtiéndome, y si no hacía eso, molestaba a mi pareja. Cada vez que publicábamos algo lo llamaba para hostigarlo”, relató.

En relación a los motivos, indicó que “la verdad es que no sé, nunca hice nada malo, no me metí entremedio de nadie, cuando empecé con mi pareja ellos ya llevaban harto tiempo separados, vivieron juntos por un tiempo, porque él no la quiso echar a la calle por el niño, pero ella como que todavía no lo asume”.

“Incluso inició una campaña para dañar mi imagen. Cuando estábamos empezando con mi pareja, yo tenía que estar viajando y nos mandábamos fotos, entonces ella accedió al teléfono de mi pareja, sacó las fotos y empezó a compartirlas, diciendo que yo me había metido entremedio, cosa que nunca hice“, añadió.

En ese sentido, explicó que “no encuentro una razón concreta, pero supongo que fue porque la noche anterior yo estaba al teléfono con una amiga y le conté que estaba con sospecha de embarazo. Quizás el hijo de mi pareja escuchó en ese momento e inocentemente se lo comentó”.

Finalmente, a través de su cuenta de Instagram, la cantante reiteró que “no hay ni un motivo, yo no la he provocado, nunca le he hecho un daño, no le he quitado una pareja, no me metí en una relación de matrimonio en absoluto y tengo pruebas de todo eso”.