Lucas ingresó al top 5: ¿Cómo quedó el ranking de porcentajes de eliminación en Gran Hermano?

Luego de varios días de tensión en la casa de Gran Hermano, Lucas Crespo finalmente se convirtió en el nuevo eliminado como resultado de una inédita placa compuesta por 6 jugadores.

“No me tenía mucha fe tampoco, pero me quedó una experiencia increíble. Me llevo a gente maravillosa, que es lo importante de este programa”, expresó el jugador al conocer el resultado.

De esta forma y, como es usual en el programa, el profesor de jiu-jitsu visitará hoy el estudio del programa para conversar en torno a su experiencia y revelar todos los pormenores de su estadía en el reality.

En ese sentido, uno de los temas que podría abordar sería el porcentaje que obtuvo en la votación del público pues, tal como se detallará a continuación, el jugador obtuvo un importante número de preferencias que quedó inscrito entre los 5 más altos hasta ahora.

¿Cuál es el ranking de jugadores eliminados?

Ordenados por la cantidad de votos que tuvieron del público, siempre para ser descartados del reality, los jugadores que conforman el ranking hasta ahora son los siguientes:

Trinidad Cerda (octava eliminada) Viviana Acevedo (séptima eliminada) Maite Phillips (cuarta eliminada) Lucas Crespo (octavo eliminado) Fernando Altamirano (quinto eliminado) Francisco Arenas (sexto eliminado) Benjamín Lagos (primer eliminado) Ariel Wurth (segundo eliminado) Estefanía Galeota (tercera eliminada)

¿Cuáles fueron los porcentajes?

Pero, más allá de las posiciones que obtuvieron en el ranking, lo que más llama la atención es la cantidad de votos que cada uno obtuvo, sobre todo si nos enfocamos en las acciones que tuvieron dentro de la casa-estudio:

Los porcentajes son los siguientes:

94% / Trinidad Cerda 93,31% / Viviana Acevedo 90.04% / Maite Phillips 88.59% / Lucas Crespo 80,11% / Fernando Altamirano 71,90% / Francisco Arenas 56,79% / Benjamín Lagos 55.38% / Ariel Wurth 50,82% / Estefanía Galeota

¡El noveno eliminado!👁️ ¿Qué le preguntarías a Lucas?🤔 El ex jugador de #GranHermanoCHV conversará HOY en el estudio sobre su paso por el reality🔥 Revisa lo que ocurre en la casa por @plutotvar 📲 pic.twitter.com/A3Q5KONgoT — Chilevisión (@chilevision) August 21, 2023

