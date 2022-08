“Me gustaría juntarme con ella”: Raquel Argandoña confiesa que aún tiene asuntos pendientes con Vivi Kreutzberger

A casi 20 años de uno de los episodios más recordados de la televisión chilena del último tiempo, Raquel Argadoña se refirió al tenso cruce que vivió con Vivi Kreutzberger en el extinto programa Vértigo.

Las declaraciones tuvieron lugar en el programa donde es panelista, Zona de Estrellas. Allí, la opinóloga se sometió a una dinámica que consistía en responder con cuál famosa pasaría 24 horas de su vida. Para hacer más incisiva la pregunta, sus compañeros le dieron tres opciones para elegir: Paulina Nin, Anita Alvarado o Vivi Kreutzberger.

Y, contra todo pronóstico, Argandoña escogió a la hija de Don Francisco. “(La elijo) a pesar del encontrón que tuvimos en Vértigo hace años”, aseguró.

Al momento de argumentar su decisión, la animadora reconoció que todavía tiene asuntos pendientes con la conductora de Más Vivi que nunca. “Ella me invitó a un programa y todo muy coloquial, pero igual tenemos un momento de conversación”

“¿Por qué se produjo esa conversación en un programa en directo? Me gustaría juntarme con ella“, confesó Argandoña en el espacio.

Raquel, además, reveló que Vivi le preguntó si es que se arrepintió en algún momento de su respuesta. “Ella (Vivi) me volvió a preguntar, me decía: ‘Raquel si estuviéramos en el mismo programa y pasara la misma situación, ¿tú me contestarías lo mismo?’. Y le dije: ‘Sí, te contestaría lo mismo’”, contó.

Finalmente, Argandoña cerró su intervención con una diplomática invitación a, lo que pareciera, hacer las paces con Kreutzberger. “Estamos grandes, estamos maduras y todo el mundo de la televisión recuerda ese episodio que igual fue heavy”, concluyó.

El cruce de Raquel con Vivi en 2003

Ocurrido en 2003, el tenso cruce de palabras entre las animadoras ocurrió en un programa hoy extinto de televisión. En el episodio, que también contó con la presencia de Ernesto Belloni y Eliseo Salazar, se realizó una dinámica en la que los invitados debían adivinar quién de ellos dijo una frase.

“Él sabe perfectamente que puede tener la nulidad cuando él lo quiera”, fue la primera frase del juego, que fue emitida por Raquel.

De inmediato y, en tono sarcástico, Vivi contestó: “Yo me imagino que la sita alcaldesa”. Por supuesto, a Argandoña no le agradó el tono de la conductora, ante lo que aseguró que aunque sí había dicho eso, no era un tema para conversarlo en televisión.

Posteriormente, Argandoña dijo: “Porque es lo mismo que yo dijera ‘por qué te dejó el marido, si por una prima hermana o por una hermana’. Creo que no es lógico discutirlo”, en alusión a la reciente separación de Kreutzberger.

Vivi, entonces, explicó que “mi marido me dejó por una prima hermana. Me magino que ahí está el problema”.