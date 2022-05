Raquel Argandoña se sinceró sobre la distancia con Kel Calderón: “No puedo seguir mendigando amor”

Raquel Argandoña fue una de las invitadas del primer capítulo de la cuarta temporada de Podemos Hablar de Chilevisión, donde compartió con Fernando Solabarrieta, Roberto Cox, Jorge Valdivia y Japi Jane.

Durante el programa, la ex animadora de televisión fue consultada sobre su actual relación con su hija Kel Calderón, con quien se provocó un mediático quiebre en 2020, luego que la comunicadora defendiera a su hijo Nano tras el ataque con un arma blanca a su padre, el abogado Hernán Calderón.

“Mi familia se rompió hace dos años, éramos cuatro y ahora somos dos”, comenzó diciendo en una profunda conversación con Jean Philippe Cretton.

En ese sentido, la comunicadora reconoció que “al principio sufrí mucho” y, con el paso del tiempo, se ha tratado de acercar “muchas veces” a Kel. Sin embargo, aclaró que “llega un minuto en que dices ‘basta'”.

Sin decir el nombre de su hija, Argandoña sostuvo que ella “sabe donde vivo, sabe que si algo le pasa siempre voy a estar ahí, pero yo no puedo seguir mendigando amor ni cariño“.

“Ya han pasado dos años y si las cosas no se dan, no se dan. Pero no por eso me voy a quedar llorando todo el día en mi casa, porque yo tengo derecho también a vivir. Ya casi me fui para un lado, me merezco estar con la persona que quiero, me merezco estar con los amigos que están conmigo”, agregó.

Posteriormente, reflexionó que “los hijos son prestados, cada uno hace su vida. Sé que están en buena salud, los tengo en una muy buena isapre y saben que si en algún minuto necesitan algo económico, va a estar la mamá”.

